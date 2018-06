Hogere marktpositie nieuwe Jaguar XK nogmaals bevestigd

Discussie

Callum geeft aan dat er veel wordt gedicussieerd over de nieuwe XK. Aangezien de F-Type wordt gezien als een sportwagen, positioneert Jaguar hem net zoals het huidige model als een Gran Turismo. Het model moet volgens de designer luxer worden en wellicht ook groeien in lengte. De bodemsectie van de F-Type wordt voor de nieuwe XK groter. Details over een tweezits- of 2+2-opstelling zijn nog niet bekend. De nieuwe XK komt sowieso als coupé en als cabriolet op de markt. In 2014 staat de XK op de agenda.

