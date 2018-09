Audi verbreekt verkooprecord 2011

Verkoopteller

Audi verkocht in november dit jaar 10,9 procent meer auto's. Dat komt neer op een aantal van 123.600 stuks. Eind 2011 eindigde de verkoopteller op een aantal van 1.302.659 units. In de periode januari tot en met november weet Audi dit aantal al te verbreken met een aantal van 1.344.750 auto's, een plus van 12,7 procent.

Uitschieters

Uitschieters bij deze toename zijn China (+25,9 procent) en de VS (+24,4 procent). "We merken dat de vraag vanuit de VS erg groot is. Audi groeit kennelijk harder dan de Amerikaanse automarkt in zijn geheel", zegt Luca de Meo, lid van de raad van bestuur bij Audi. De verkoop in Europa steeg in de periode januari-november met 3,5 procent.

Verkopen van Audi

November 2012

Jan - Nov 2012

2012

2011

Verschil in %

2012

2011

Verschil in %

Wereldwijd

123,600

111,431

+10.9%

1,344,750

1,193,103

+12.7%

Europa

58,750

59,895

-1.9%

693,850

670,330

+3.5%

- Duitsland

24,023

25,093

-4.3%

246,250

232,423

+5.9%

- Engeland

8,178

7,593

+7.7%

118,880

108,975

+9.1%

- Frankrijk

4,983

5,598

-11.0%

57,009

57,051

-0.1%

- Italië

3,490

4,302

-18.9%

46,294

55,583

-16.7%

- Spanje

2,389

2,789

-14.3%

33,386

38,172

-9.9%

- Rusland

2,930

1,801

+62.7%

31,318

21,479

+45.8%

VS

12,067

9,700

+24.4%

124,469

104,906

+18.6%

Mexico

976

750

+30.1%

8,242

6,958

+18.5%

Azië

44,050

34,690

+26.9%

437,500

339,783

+28.8%

- China(incl. Hong Kong)

37,600

29,861

+25.9%

370,559

283,600

+30.7%

- India

805

425

+89.4%

8,072

5,117

+57.7%