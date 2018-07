Béatrice Ardisson – La Musique de Paris Dernière 8

De verrassende covers en remixen die ze gebruikt voor ’nightlife’ tv-programma Paris Dernière bundelt ze nu al voor de achtste keer. Niet alleen bevat deze plaat een bij voorbaat al fijne verzameling oudjes, stuk voor stuk zijn ze in verrassende nieuwe jassen gestoken. Zonder ze kapot te draaien!

Marvin Gaye’s Sunny gaat pas op driekwart in een hogere versnelling. Ook I want you back (Jackson 5) wordt in zijn waarde gelaten. En wat een uitvoering van Beyoncé’s Single ladies!

Herkenbaar en tóch feestelijk anders.

3,5 sterren (5)