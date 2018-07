Filmpremière Tom Cruise afgelast wegens schietpartij

Studio Paramount Pictures vindt het niet gepast om de feestelijke première van Jack Reacher door te laten gaan. Dat meldt Variety.

De première zou zaterdagavond plaatsvinden in Pittsburgh. Het is nog niet bekend of er een andere première komt.

In Jack Reacher speelt Cruise een voormalige militair die een schietpartij onderzoekt, waarbij een sluipschutter tijdens spitsuur vijf mensen om het leven brengt.