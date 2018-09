Subaru voert productie Japanse fabriek op

20 procent

In de zomer van 2013 moet de productie met 20 procent zijn toegenomen. Dat komt neer op een aantal van 180.000 auto's op jaarbasis. In de fabriek rollen modellen als de XV, Forester en Impreza van de band.

VS

De aankondiging van Subaru volgt kort na het bericht dat het merk onderzoekt of het de Amerikaanse Indiana-fabriek moet uitbreiden. Door de hoge koers van de Japanse yen kijkt Subaru om auto's meer in de VS te bouwen zodat deze niet meer vanuit Japan op de boot richting het land hoeven.