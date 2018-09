Autogekken op zijwegen: Cambiano en Pininfarina

Beeldschoon

Het merk Pininfarina is inmiddels vermaard. De oorsprong van het bedrijf is al meer dan 100 jaar geleden. De studio werd onder andere geleid door Battista Pinin Farina, zijn door een ongeval omgekomen zoon Andrea en de jongste telg Paolo, die inmiddels 50 jaar is.

Pininfarina heeft naam gemaakt door de beeldschone ontwerpen. We noemen er een paar: de Ferrari 250 GT SWB, de Chevrolet Rondine, Maserati Quattroporte en vele anderen. Maar zij hebben ook auto's ontworpen voor bijvoorbeeld Peugeot, Austin en Alfa Romeo. Als je naar een lijst kijkt van door deze studio ontworpen auto's dan zie je een thema voor een verzameling. Van veel van de ontwerpen bestaan ook modelauto's.

Florida

Het meest recente ontwerp, de Cambiano, was te zien op de autotentoonstelling dit jaar in Genève. Daar kreeg het de prijs van de mooiste conceptauto dit jaar. Het ontwerp is volgens de studio een vervolg op de Lancia Florida II uit 1957. Die vergelijking wordt gemaakt omdat die auto de vormgeving van auto's jarenlang heeft beïnvloed. En Pininfarina ziet dezelfde rol weggelegd voor de Cambiano. De auto maakt geen gebruik van een onderstel van een bestaand automerk. Het gaat hier om een hybride voertuig, aangedreven met een elektromotor op ieder wiel. Waarmee een topsnelheid van 275 km/u kan worden bereikt.

Resin

La Mini Miniera is een Italiaans bedrijf dat handelt in miniatuurauto's en ook zelf modellen uitbrengt. Deze Cambiano is gemaakt van resin en zal er komen in schaal 1:18. De grote schaal biedt zeker ruimte voor al die bijzondere details van de echte auto. Het model heeft zelfs een oorspronkelijk kunstwerk aan boord. Ter vervanging wellicht van het scherm waarop je films kan kijken?

La Mini Miniera is van plan 50 verschillende ontwerpen van Pininfarina en Bertone te gaan maken. Dat wordt dus kiezen tussen pindakaas of alleen boter op je brood.

Ben van Roode - Meer nieuws over modelauto's op Modelautokrant.