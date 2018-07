BMW investeert miljoenen in Duitse fabriek

Westvleugel

Het automerk breidt onder meer de westvleugel van de fabriek uit. De eerste constructies zijn inmiddels al in een ver stadium. In april 2014 moet de uitbreiding voltooid zijn. De autobouwer noemt hiervoor een bedrag van 180 miljoen euro.

Toekomst

"Met deze investeringen in de komende jaren stomen we de fabriek klaar voor de toekomst. De fabriek wordt uitgebreid met oog op nieuwe modellen en technologieën", aldus Wolfgang Stadler, fabrieksmanager van de Dingolfing-productiefaciliteit. In de fabriek rollen momenteel de 5 Serie, 6 Serie en de 7 serie van de band. Ook een derivaat van de 3 Serie zal er gebouwd gaan worden volgens BMW. Welke dat wordt, heeft de autobouwer nog niet gezegd.