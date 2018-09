Verkopen Toyota Prius nemen met 213% toe

In de periode van januari tot en met november werden in 2011 exact 3.049 exemplaren van de Prius geregistreerd. Dit jaar zijn al 6.520 stuks op naam gezet. De verkoopstijging is te danken aan de aanhoudende vraag naar auto’s met een laag bijtellingspercentage. Bovendien breidde Toyota het leveringsprogramma van de Prius dit jaar succesvol uit van één tot drie modellen. Zonder de nieuwe modellen daalde de afzet van de Prius namelijk.

Wagon

De Wagon trekt de Prius-kar. Hij eist 61% van de verkopen op. De hatchback is goed voor 35% van de Prius-afzet. De resterende 14% komt op conto van de Plug-in-stekkerhybride, maar die versie is pas sinds juli leverbaar.