Suzuki versterkt positie in Europa

Belangrijke werkgever

Alle modellen die in het Hongaarse Esztergom gebouwd worden blijven in Europa. Momenteel produceren de Japanners er de Swift en de SX4. Eind volgend jaar wordt er ook de productie van de productieversie van de S-Cross Concept ondergebracht, een compacte cross-over.

"Ondanks de moeilijke economische omstandigheden in de Europese automarkt kunnen we onze productiewerkzaamheden voortzetten en nieuwe modellen op de markt brengen. We zitten in een erg centrale positie met onze fabriek Esztergom", zegt Hisashi Takeuchi, Managing Director van Magyar Suzuki Corporation. "We hebben zekerheid nodig in de toekomst om onze werkzaamheden voort te zetten. We moeten investeren in onze arbeiders en de infrastructuur van onze leveranciers verbeteren", voegt Takeuchi toe. Magyar Suzuki is een belangrijke werkgever in de omgeving van Esztergom en versterkt met deze overeenkomst haar positie in Europa.