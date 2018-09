Angus T Jones: 'Stop met kijken naar de serie'

In een filmpje online is te zien hoe erg Angus T. Jones walgt van zijn rol als Jake Harper in de hitresie Two and a Half Men.

Hoewel de 19-jarige acteur al sinds 2003 in de populaire serie speelt en er miljoenen aan verdient, roept hij de kijkers op te stoppen met het volgen van de serie.

Angus zou god hebben gevonden en betreurt dat hij te zien is in een show die 'je hoofd vult met troep'.

"Als je kijkt naar Two and a Half Men, stop alsjeblieft met kijken", zegt Jones in een filmpje dat op internet is gezet door kerkgenootschap Forerunner in Californië.

"Ik speel in Two and a Half Men en ik wil er geen deel meer van uitmaken. Je kunt geen godvrezend mens zijn en spelen in zo'n televisieserie", vertelt de acteur.

De producenten van Two and a Half Men hebben nog niet gereageerd op zijn uitspraken.

Bekijk het fimpje hieronder.