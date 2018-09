Audi voorziet ook groei in 2013

Audi is op weg om in heel 2012 wereldwijd 1,4 miljoen auto's te verkopen. Dat aantal ligt zo'n 200.000 units hoger dan het aantal over 2011. Wat voor getal de Duitsers voor komend jaar in gedachten hebben, wordt niet opgegeven. Het bedrijf streeft naar een wereldwijde afzet van 1,9 miljoen eenheden in 2017.

De groei moet komen uit betere prestaties op bepaalde markten, waaronder de Verenigde Staten. Bovendien opent Audi meerdere fabrieken om grotere verkoopvolumes te realiseren.

Tot drie jaar geleden produceerde Audi ongeveer driekwart van haar auto's in Duitsland. In 2017 moet nog maar 45% van de Audi's uit Duitsland komen. Dat wil geenzins zeggen dat de Volkswagen-dochter de productie in het thuisland reduceert, het totale volume gaat omhoog. In Mexico zet Audi een fabriek neer met een capaciteit van 150.000 eenheden, terwijl in Hongarije de productie-output moet worden verdrievoudigd. Al eerder nam Audi de Belgische Volkswagen-fabriek over en maakt de fabrikant gebruik van de overcapaciteit bij dochtermerk Seat.