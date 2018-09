Madonna showt billen voor slachtoffers Sandy

Dat schrijft The New York Post. Madonna riep tijdens haar optreden in New York het publiek op om geld op het podium te gooien voor de slachtoffers van de verwoestende storm.“Ik show mijn blote kont voor de slachtoffers van Sandy,” schreeuwde de Amerikaanse superster naar haar fans in Madison Square Garden.

“Iemand gooide een 20 dollar biljet. Madonna gooide het terug en riep dat ze alleen honderd dollar biljetten wilde hebben”, laat een ingewijde weten. “Ze schreeuwde iets later: 'Is mijn kont niet meer waard?'”

VIP-bezoekers op de eerste rij (2500$ per kaart) kregen waar voor hun geld. Volgens een ooggetuige had de Queen of Pop een heus Basic Instinct-moment toen ze in haar string een split uitvoerde.

Madonna haalde volgens bronnen in totaal 60.000 dollar op voor het goede doel