X-Men-acteur in Assassin’s Creed-film

“Michael Fassbender was onze eerste keuze,” laat Jean-Julien Baronnet, baas van de recent opgerichte Ubisoft Motion Pictures, weten. “Michael is een extreem slim, getalenteerd, veelzijdig en toegewijd acteur.”

Fassbender zal Assassin’s Creed ook medeproduceren met zijn eigen bedrijf DMC Film. Een schrijver en regisseur is nog niet betrokken bij het project. Ubisoft is nog steeds in overleg met Sony over de distributie van de film.