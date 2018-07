Chrysler presenteert Town and Country S

S Edition

De toevoeging S is niet zo vreemd, want Chrysler deed dat al eerder bij de 300. De koper van een een Town and Country S Edition krijgt een zwartkleurige grille, smokey koplampunits en gepolijste 17 inch aluminium wielen. De minivan is verkrijgbaar in vier tinten, te weten wit, rood, zilver en zwart. Binnenin is de Town and Country S uitgevoerd met lederen zetels.

Aangescherpt

Om de S daadwerkelijk wat extra sportiviteit te geven, is het onderstel iets aangescherpt en zorgt een 283 pk sterke 3,6 liter Pentastar V6-motor voor de aandrijving. De Town and Country wordt in Europa geleverd als Lancia Voyager. Plannen voor een soortgelijke speciale uitvoering in Europa heeft Lancia niet.