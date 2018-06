Onder de hamer: Elton John's Bentley

De bekende zanger kocht de auto in 1975 nieuw en kreeg daarmee één van de 45 Bentley Corniche 'Series 1' cabriolets in handen. Elton bleef in de auto rijden tot 1998, het jaar waarin hij werd geridderd, en verkocht hem toen aan zijn assistent. Die liet de Bentley overspuiten in de kleuren die de auto nog steeds bij zich draagt.

Terug naar Elton Elton John was nog niet uit de geschiedenis van de auto verdwenen, want de excentrieke zanger kocht de auto een jaar later alweer terug van zijn assistent. Dat bleek slechts voor een paar jaar, want in 2001 wisselde de Corniche weer van eigenaar tijdens een veiling van een aantal auto´s van de artiest. Dat is het moment dat de huidige eigenaren het model in bezit kregen. Sindsdien is het interieur voor duizenden ponden opnieuw bekleed door een specialist, maar voor de rest verkeert de auto nog in originele staat.

Prinses Margaret Sir Elton John reed graag en vaak in de Bentley en hij was niet de enige bekendheid die plaats nam in de Britse bolide. “Ik heb er veel mensen in vervoerd. Prinses Margaret heeft er ingezeten, iedereen heeft er ingezeten`, verklaarde de zanger bij de veiling in 2001.

Nu gaat de auto wederom onder de hamer. Tijdens de veiling van Bonhams in het Britse Oxford wordt er gezocht naar een nieuwe eigenaar voor deze Bentley. De verwachte opbrengst ligt tussen de 62.000 en 75.000 euro.