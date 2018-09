Het beste van Autovisieblog

#1. Fenomenale video van Red Bull

Red Bull brengt graag in beeld waar het haar naam allemaal aan verbindt. In deze video worden al die vaak sportieve aspecten in beeld gebracht op een fenomenale manier. Uiteraard komen ook Bryce Menzies (Off-Road Truck Racer) en Rhys Millen (Drifter) aan bod. Een video die je eigenlijk gezien moet hebben. Een ode aan techniek en de sport.

Lees meer...

#2. Zo ontstaat een SLS Black Series uit klei

Het creëren van een Mercedes SLS Black Series is meer dan alleen een paar nieuwe bumpertjes op de auto plakken. Met uiterste precisie en ongekend vakmanschap maakt een team van AMG een kleimodel van het voertuig, voordat het definitieve groen licht wordt gegeven voor het ontwerp.

Lees meer...

#3. Terror Traktor met Volvo-motor gaat serieus hard

Weer eens wat anders: een traktor met een Volvo viercilinder turbomotor aan boord. Het bloedsnelle apparaat heeft de bijnaam ‘Terror Traktor’ en dat is niet zo vreemd, want met zo’n 157 pk kun je behoorlijk veel fun beleven. Het is een creatie van een aantal mensen uit Manhattan, Kansas.

Lees meer...

#4. Playmate neemt plaats in Ferrari 458 Italia

Playboymodel Jesse Preston mag er zeker zijn. Helemaal wanneer ze plaatsneemt op de bijrijderstoel van een Ferrari 458 Italia en zich laat rijden over een circuit in Las Vegas.

Lees meer...

#5. Zo reageren vrouwen op een Toyota GT86

“Zijde gij in un midlifecrisis ofzo?” Goed mogelijk dat je vrouw zo reageert als je een Toyota GT86 hebt gekocht. Dat is in ieder geval wat in deze video duidelijk wordt gemaakt. De Toyota GT86 is kennelijk geen vrouwenauto. Eerder iets voor mannen.

Lees meer...