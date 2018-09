Chevrolet lanceert 1.4 Turbo in fase in Cruze

Chevrolet kiest ervoor om de viercilinder turbomotor als eerste in de Wagon aan te bieden. Dat model komt in september. Vervolgens is het de beurt aan de hatchback. De sedan krijgt als laatste de één-punt-vier. Volgens een techneut heeft een en ander met de capaciteit van ontwikkelingsafdeling te maken. Aan Autovisie laat hij weten dat het in feite om dezelfde motor als in Astra 1.4 Turbo gaat, maar dat het uitlaatsysteem vanwege een anders vormgegeven bodemplaat afwijkt.

Voor de Nederlandse markt betekent de 1.4 Turbo voor de huidige 1.8 het einde, al zal Chevrolet elders beide motoren naast elkaar blijven aanbieden. Op termijn verschijnt ook een automaatversie.