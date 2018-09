Lamborghini - Sportwagenfabrikant

Bij het noemen van de naam Lamborghini denkt iedereen aan supersnelle, exotische en peperdure sportwagens. Toch is Ferruccio Lamborghini begonnen als fabrikant van tractoren. Hij kocht in zijn succesvolle jaren een Ferrari. Nadat de sportwagen kuren vertoonde, deed hij zijn beklag bij Ferrari. De transmissie in zijn bolide was het probleem. Toen Lamborghini ontdekte dat Enzo de bak van dezelfde leverancier betrok als Ferruccio voor zijn tractoren werd Lamborghini enorm boos over de te betalen rekening voor de transmissie. Enzo reageerde: "Je moet je bij je tractoren houden en de bouw van sportwagens aan mij over laten." Dat schoot in het verkeerde keelgat.

In 1963 introduceerde Lamborghini zijn eerste auto, kortweg GT genaamd. Als merkteken gebruikte hij zijn eigen sterrenbeeld, de stier. Alle latere auto's kregen prachtige namen die iets te maken hadden met vechtstieren.

In 1972 werd de tractorenafdeling overgenomen door Fiat. De personenautodivisie bleef onafhankelijk totdat de Zwitserse carrosserie-bouwer Rossetti 51 procent van de aandelen in handen kreeg.

Vanwege financiële problemen daalde in het begin van de jaren tachtig de productie tot een dieptepunt. Chrysler bracht in 1987 redding door zich aan te melden als nieuwe eigenaar. Daardoor bezaten de drie grote automobielconcerns in Amerika elk een Europese producentvan exclusieve sportwagens. General Motors had Lotus in zijn bezit en Ford nam Aston Martin en Jaguar onder de armen. Onder supervisie van Chrysler verscheen de Diablo op de markt, maar lang bleven de Amerikanen niet aanwezig in Sant' Agata Bolognese. Het Indonesische MegaTech van Soeharto's zoon Tommy nam de fabrikant van Chrysler over om de fabrikant later aan Audi af te stoten. Onder leiding van Audi kwamen de Gallardo en Murciélago op de markt. Van beide sportwagens zijn dik 17.000 stuks vervaardigd.

Legendarische sportwagens zijn bijvoorbeeld de Countach, LM002, Miura, Espada en 350GT.