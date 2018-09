Aston Martin roept V12 Vantage terug

Het systeem moet een waarschuwingslampje laten branden als de bandenspanning meer dan 25 procent is gedaald, maar doet dit pas als de spanning 31 procent lager is. Op dat moment ligt de druk al twee PSI onder de minimale limiet voor voorbanden.

De reparatie is niet meer dan een kleine software-update. De Amerikaanse klanten worden door hun dealer op de hoogte gesteld van het probleem. Om hoeveel auto´s het in Nederland gaat, is niet bekend.