Carice en Jelka van Houten aan de dood ontsnapt

Een deel van de filmcrew werd tijdens dichte mist bijna aangereden door twee vrachtwagens.

"Bijna dood op de snelweg dankzij mist en badass vrachtwagens. Volgens ooggetuigen is het een wonder dat we nog leven.", twitterde een geschrokken Carice. En ook Jelka bracht al haar volgers op de hoogte van de gebeurtenissen: "Het scheelde een haar of wij en de helft van de crew waren overreden door twee gigantische trucks... Maar dan ook echt 1 haar pfff."

Carice en Jelka zijn naast de Amerikaanse actrice Holly Hunter te zien in Jackie.