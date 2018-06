Leo van Doeselaar - Scheidemann

Als organist van de Pieterskerk in Leiden heeft Leo van Doeselaar een juweel tot zijn beschikking: een fraai gerestaureerd Van Hagerbeerorgel uit 1643. Op dit machtige instrument heeft hij werken opgenomen van Heinrich Scheidemann, een Hamburger die in 1613-14 bij Sweelinck in Amsterdam studeerde en zijn oren daar hoorbaar de kost heeft gegeven.