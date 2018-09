Zweedse inspiratie voor Jeroen van der Boom

De artiest vervolgt: „De sound is daar heel anders. Hier in Nederland wordt heel veel rekening gehouden met wat andere artiesten doen. Opletten of je nummer bijvoorbeeld niet te veel op een ander Nederlandstalig liedje lijkt. Wij zijn hier veel te veel bezig met hoe je je eigen stijl kan hebben. In Zweden denken ze gewoon: Hoe maken we een goed nummer?”

Het nummer van Jeroen, dat werd geschreven door Han Kooreneef, heeft dan ook zeker vergelijkenissen met Euphoria van songfestivalwinnares Loreen en dat was ook de bedoeling. „Die opbouw in dat nummer is geweldig, in dit nummer zit dat ook. Ik ben ontzettend benieuwd wat Nederland ervan vindt, het is weer heel anders dan mijn vorige nummers. Maar ik houd er nou eenmaal van om nieuwe dingen te proberen.”

De nieuwe single van Jeroen is hier via iTunes te verkrijgen.