Recensie 'Sleeping Beauty'

De truffel of foie gras smaakt net even beter als de lekkernij op tafel wordt gezet door een blote schoonheid. De rijke heren aan tafel gebruiken verschillende zintuigen bij hun exclusieve diner. Lucy (Emily Browning) heeft eerder bediend, in een van haar vele baantjes. Maar in een miniem rokje is een onbekende ervaring. Haar mysterieuze werkgeefster (Rachel Blake) komt met een nieuw zakelijk voorstel. Een aantal klanten komt graag aan zijn gerief bij een naakte, slapende jonge vrouw. Iets voor Lucy? Discretie verzekerd natuurlijk.