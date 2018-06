DJ Oliver Twizt de nieuwe Tiësto?

Binnenkort komt Olivers remix uit van Justin Biebers Boyfriend.

De immens populaire tienerster is laaiend enthousiast over het nummer dat ’onze’ Oliver maakte. "Mijn carrière is in een stroomversnelling geraakt, ik draai over de hele wereld! Maar ik moet wel vitaminepillen nemen en yogaoefeningen doen om een beetje gezond te blijven”, vertelt Oliver lachend, die voluit Joël Oliver Francois René heet.

"Het management van Justin Bieber benaderde mij om deze remix te maken. Ik denk dat ze mijn Give me all your luvin’–remix van Madonna hadden gehoord”, legt de DJ uit die eerder ook Rain over me van de Cubaans-Amerikaanse rapper Pitbull remixte.

"Boyfriend was wel een uitdaging, ik had nog nooit een popnummer op deze manier gedaan, maar ik ben er blij mee. Ik probeer altijd iets verrassends in mijn muziek te doen, geef er echt mijn eigen draai aan. Met als voorwaarde dat het muziek blijft waarop mensen lekker kunnen dansen.”

