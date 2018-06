Nienke Römer en Dirk Zeelenberg in Contrapunt

Contrapunt is gebaseerd op de gelijknamige roman van Anna Enquist uit 2008 en gaat over Bach en de relatie tussen een moeder en haar dochter. Enquist schreef het boek als een ode aan haar overleden dochter Margit, die in 2001 op 27-jarige leeftijd overleed als gevolg van een verkeersongeluk. De schrijfster stortte zich na haar dochters dood op pianospelen en in het bijzonder op het instuderen van de complexe Goldbergvariaties van Bach.

Zeelenberg is te zien als Bach, terwijl Römer de rol van de dochter gaat spelen. Eerder was al bekend dat Janke Dekker, die tevens de producent is van het toneelstuk, de rol van de moeder vertolkt.