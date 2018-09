Andre van Duin langer in theater

André is er trots op: "We staan elke avond voor een volle en enthousiaste zaal, dat is een heerlijk gevoel. Het is leuk dat we deze succesvolle tour in mei af kunnen sluiten in het DeLaMar Theater, waar het een aantal maanden geleden ook begon."

Maar de tour brengt de komiek eerst nog naar onze Zuiderburen. "We gaan voor een reeks voorstellingen naar Antwerpen, daar verheug ik me erg op, Belgen zijn zo lekker gul met de lach”, laat hij weten.

Ja hoor…daar is ie weer! is van 5 tot en met 20 mei in het DeLaMar Theater te zien.