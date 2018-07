Morrissey aangevallen door hond

Dit schrijven zijn fans op de website True To You.

Het pijnlijke voorval gebeurde tijdens het Hop Festival in Engeland, maar Morrissey werd behandeld in een ziekenhuis in Zweden. Röntgenfoto's van zijn hand maakten duidelijk dat zijn rechter wijsvinger is gebroken.

Ondanks zijn verwondingen gaat de zanger gewoon door met zijn Europese concerttour. Dinsdagavond staat hij op het podium in Kopenhagen.

Van wie de hond is en waarom Morrissey zich niet meteen heeft laten behandelen, is niet duidelijk.