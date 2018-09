Internationaal feesten op Awakenings en DGTL

Opvallend is het aantal buitenlandse bezoekers. Awakenings geeft aan mensen uit 65 landen over de vloer te hebben. DGTL rept zelfs over 83 nationaliteiten. Een gesprekje aanknopen op de dansvloer kan, maar dan wel in het Engels.

DGTL

Eén van de internationale bezoekers is Alina. Ze is 28, komt uit New York en is haar eentje naar Amsterdam getogen voor DGTL. Zaterdagmiddag staat ze bij de liveset van Henrik Schwarz zichtbaar te genieten. ,,Vroeger hield ik meer van rockmuziek, maar ongeveer een jaar geleden leerde ik via een vriend deephouse en techno kennen. Ik was meteen om en ben een flink aantal artiesten gaan volgen. Toen ik erachter kwam dat zij bijna allemaal op DGTL zouden optreden, besloot ik dat er heen gaan de beste manier was om ze in één keer allemaal te zien.”

Tijdens het dansen kijkt ze voortdurend op haar telefoon om het zelf opgestelde schema te checken. Het aantal artiesten dat een optreden geeft op de NDSM-Werf is indrukwekkend en het terrein kent zes podia. Alina rent van hot naar her.

Awakenings

Voor Awakenings is het een bijzonder weekend. Het evenement bestaat twintig jaar en geeft zaterdag voor het eerst in haar geschiedenis ook overdag een evenement in de Gashouder. Een beetje vreemd is het voor de bezoekers wel. In het volle licht aan komen lopen om vervolgens het grote ronde gebouw te betreden waar het constant nacht is. Eenmaal binnen is iedereen snel gewend. De lichten, lasers en andere showtechniek creëren een sfeer die buiten de tijd lijkt te slaan. Vuurwerk vliegt door de zaal en de beats van dj’s als Ben Klock, Joris Voorn en Adam Beyer brengen de bezoekers in jubelstemming. Net als de nachten ervoor staat de zaal vol mensen die met hun handen in de lucht iedere nieuwe plaat met gejuich begroeten.

Goede zet

Het houden van een dageditie bleek een goede zet. Het feest was als eerste uitverkocht. Opvallend is de gemiddelde leeftijd op de dansvloer. Vaak ligt die in de technowereld onder de 25. Nu is de gemiddelde leeftijd 33. Voor veel van de liefhebbers van het eerste uur bleek deze dageditie een prima manier om wel het Gashouder-gevoel te beleven, maar niet meteen het hele slaapritme om te hoeven gooien.

Breder

Waar Awakenings bekend staat om een eenduidige koers - één stage en alleen maar stevige techno - kiest DGTL voor een bredere aanpak. Naast de stevige techno zijn er ook uitstapjes naar house en deephouse. In één van de tenten treedt zelfs een complete band op.

Breed aan DGTL is ook de maatschappelijke betrokkenheid die het festival toont. Voor de tweede keer is het hele terrein vlees vrij en in het centraal op het terrein gelegen festivaldorp kan het voedsel van de toekomst worden gegeten. Bezoeker Lianne Peters maakt er van onkruid, waaronder hondsdraf, een tapenade. ,,Ik gebruik hondsdraf al vaak om thee van te zetten.”, zegt ze terwijl ze een broodje met haar zo juist vervaardigde smeerseltje eet. ,,Ik ken de smaak dus, maar door de knoflook en zout is het zo nog veel lekkerder. Net heb ik trouwens ook een meelworm gegeten.”

Impuls

De twee grote techno-evenementen zijn voor Amsterdam een uitkomst. De vele bezoekers van over de hele wereld geven een economische impuls. Tegelijkertijd zorgt hun aanwezigheid op de feesten ervoor dat ze niet de hele dag in het centrum hangen, een ontwikkeling die naadloos aansluit bij de wensen van het stadsbestuur.