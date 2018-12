Nederlandse Netflix-orginal dichtbij

Dat vertelt Netflix-baas Reed Hastings vanavond in College Tour (NPO 2, 21.10 uur). Hij verwacht dat een Nederlandse productie interessant kan zijn voor het publiek wereldwijd.

Hastings is medeoprichter van de abonneezender, die inmiddels in 190 landen is te zien. Bekende original-series van het bedrijf zijn onder meer House of Cards, Orange is The New Black en Narcos.