Sandra Ysbrandy nieuwe kok Tijd voor MAX

In de dagelijkse talkshow worden naast gasten ontvangen, ook gerechten bereid door bekende topkoks. Sandra Ysbrandy sluit aan in het rijtje van Janny van der Heijden, Antoine Hermans, Bart van Olphen, Sarena Solari en Robèrt van Beckhoven die eveneens in de pannen roeren bij het programma.

Het is niet voor het eerst dat Sandra voor camera's haar kookkunsten vertoond. Eerder al was te zien als kok van programma’s als Het Familiediner, Life4You en Thuis op zondag. Vanaf donderdag 6 oktober staat zij om de week achter het fornuis bij Tijd voor MAX.