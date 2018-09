Zayn Malik onthult ware reden achter vertrek

"Ik wist gewoon dat het mijn tijd was", verklaart de zanger in een interview met Highsnobiety. "Ik wist dat ik dingen anders wilden doen en wilde uiten hoe ik me voelde over bepaalde dingen.

Zayn Malik legt verder uit dat onderdeel uitmaken van de immens populaire boyband niet goed meer voelde. "Ik weet dat muzikanten gezien worden als eenzijdige mensen, maar we hebben ook andere kanten. Ik voelde me niet goed", aldus Malik. "En als je je niet goed voelt moet je dat kunnen uiten. Ik ben nu eindelijk vrij."

Inmiddels gaat het de zanger goed in zijn privéleven, nu hij samenwoont met supermodel Gigi Hadid. Zayn doet bovendien binnenkort letterlijk een boekje open over zijn leven in zijn autobiografie. Daar komen waarschijnlijk ook de paniekaanvallen aan bod waar hij mee kampt, waardoor hij al twee concerten af moest zeggen.

Zayn heeft het moeilijk met het leven als 'ster'. "Ik haat het woord celebrity. Ik denk dat het gevaarlijk is om jezelf als ster te zien, omdat je dan automatisch gaat denken dat je meer bent dan anderen", verklaart Malik. "Sommige mensen willen met je omgaan omdat ze je denken te kennen omdat zijn naam kennen, maar ik prik door die bullsh*t heen."