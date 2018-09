Nieuwe elektrische McLaren alleen voor kinderen

McLaren meldt doodleuk dat dit elektrische speelgoed beschikt over een centrale rijpositie, net als de legendarische McLaren F1. Verder beschikt het wagentje over 'een sprint van nul tot topsnelheid (5 kilometer per uur) in slechts twee seconden', 'een stop-/start-knop' en 'airco', evenals een MP3-audiosysteem met populair kinderliedje.

Ook zijn er drie versnellingen en een achteruit. Om 'de keuze in het drukke leven van een zesjarige gemakkelijk te maken', is deze volledig elektrische McLaren P1 er alleen in het geel.

