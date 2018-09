Herman Finkers krijgt ereboom in Beuningen

De rode beuk staat op de plek waar volgens de overlevering prins Maurits in 1597 met zijn troepen het riviertje de Dinkel overstak. Finkers vertolkt de rol van de prins in 2010, toen op deze plek een officiële gedenkbrug kwam om de overtocht van Maurits te memoreren. Bij de beuk is een plakkaat geplaatst met de quite ‘Humor heeft ook zijn leuke kanten’, een beroemde quote van Finkers.

De gemeente had een feest georganiseerd omdat hij eerder deze week de oeuvreprijs van de Cultuurprijs Overijssel had ontvangen. De uitreiking ging gepaard met de benoeming tot ereburger van de provincie.

Kanon

Op het dorpsfeest Buitengewoon Beuningen werd Finkers in het zonnetje gezet, melden RTV Oost en dagblad Tubantia. Zijn dorpsgenoten hadden voor het eerbetoon zelfs een kanon versleept naar het feestterrein, dat de cabaretier mocht laten knallen.

De 61-jarige cabaretier treedt de afgelopen jaren minder op, nadat bij hem chronische lymfatische leukemie werd geconstateerd. Zijn laatste grote tournee was de Oudejaarsconference 2015.