Zanger Toontje Lager teleurgesteld in band

"Ze zijn met andere dingen bezig. Dat was even slikken", aldus Mesie vrijdag in het AD. "Zij vinden dat we Toontje Lager met rust moeten laten."

De inmiddels 59-jarige Mesie is altijd doorgegaan met optreden maar wilde liever onder de oude bandnaam spelen. "Mijn stem is herkenbaar Toontje Lager. Ik vond dat ik de band tot nieuw leven mocht wekken, ook zonder de oude bezetting."

Met een vernieuwde samenstelling gaat Toontje Lager na dertig jaar weer op tournee. Ook komt er nieuw materiaal. Of de comeback voor langere tijd is, weet Mesie niet. "De clubtour is een begin, en het houdt voor iedereen een risico in. Het succes ervan bepaalt wat we daarna nog gaan doen. Die nummers zijn zo goed, ik ben benieuwd of de magie nog werkt en of we iets nieuws kunnen neerzetten."