The Simpsons in langste tv-marathon ooit

Het oude record stond ook op naam van Homer, Marge, Lisa, Bart en Maggie Simpson; in 2014 werden ook alle episodes van de animatieshow achter elkaar vertoond. Toen waren er echter nog 'maar' 552 afleveringen gemaakt van The Simpsons, dat met 28 seizoenen niet alleen de langstlopende animatieserie op de Amerikaanse televisie is, maar ook de langstlopende sitcom.

Net als twee jaar geleden start de marathon op de Amerikaanse feestdag Thanksgiving. Dertien dagen later, op 6 december, wordt de recentste aflevering van de show getoond.