Vervolg op Magnum P.I. in de maak

Deadline meldt dat ABC werkt aan een vervolg dat draait om Magnums dochter Lily 'Tommy' Magnum, die terugkeert naar Hawaï om het stokje van haar vader over te nemen.

Het hoofdpersonage en haar vrienden gaan in de serie internationale misdaad bestrijden met moderne spionage. Daarnaast probeert ze het mysterie te ontrafelen van de mislukte spionage-actie die het einde betekende voor haar rol bij de marine inlichtingendienst.

John Rogers schrijft het script van de serie. Het bedrijf UnbeliEVAble van Eva Longoria is als producent bij de serie betrokken. De eerste aflevering van Magnum P.I. werd in 1980 uitgezonden. De serie hield het acht seizoenen vol. Lily was in vier afleveringen te zien.

''We wisten dat niemand de iconische rol van Thomas Magnum kon vervangen, dus heeft John besloten om voort te borduren op de avonturen van Magnums dochter'', zegt Longoria tegen Deadline.