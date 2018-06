Chansons op hoog niveau

De een wat ouder dan de ander (Steinmetz is 83, Elan midden vijftig), maar in de muziek gelijke zielen. Hij werd de hemel in geprezen om zijn vorige cd met het Amstel Quartet, een saxofoongezelschap. Zij deed nog wel optredens in Frankrijk, maar maakte al jaren geen cd meer.

En dan is er een derde kompaan, die allesbepalend is geweest voor Amsterdam-Paris. En dat is pianist-arrangeur Nico van der Linden. Niet alleen zijn verfijnde pianospel speelt een belangrijke rol; zijn arrangementen spelen zelfs een hoofdrol. En ze tekenen de manier waarop deze cd tot stand moet zijn gekomen: uit pure liefde voor de muziek en de teksten.

Wat Elan betreft, die is andermaal gegroeid. In stembeheersing, stemkleuring en performance. Luister naar A ma mère enfouie. Elan wilde het niet zingen, omdat hij pas zijn moeder had verloren. Steinmetz zei hem het daarom juist wél te doen. De cd geeft haar zonder meer gelijk.

En luister naar Het bloeiende land, het stuk dat Ramses Shaffy ooit voor La Steinmetz schreef. Hoor haar dictie, het gemak waarmee ze hoog en laag laat klinken en kleuren, de levenservaring die ze inbrengt.

En dan is er die samenzang, die prachtige menging. Les moulins de mon coeur van Michel Legrand, bijvoorbeeld, of het geestige Paroles, paroles.

Een parel is Aznavours La bohème. Door die zang, maar ook door de virtuoze begeleiding op viool van Gijs van der Grinten - een van de tien topmuzikanten die samen deze cd naar heel hoog niveau tillen.

Philippe Elans succesvolle theatertournee, Vive la France, krijgt dit seizoen een vervolg. Maar natuurlijk gaat ook zijn chansonprogramma met Steinmetz en Van der Linden voort in de theaters. Als een broertje van de cd - verwant, maar toch ook net een beetje anders.

WIE: Thérèse Steinmetz, Philippe Elan, Nico van der Linden e.a.

WAT: Franse chansons