Wandelen langs het leven van Ciske de Rat

Aanstaand weekeinde vindt de eerste wandeling plaats. De tocht gaan van de oude stad naar de Czaar Peter-buurt.

„Ciske is ver buiten de fictieve wereld uitgestegen”, zegt Bartels. „Bijna niemand weet meer dat hij niet echt bestaan heeft en dat het een personage is uit een boek uit de jaren dertig van Piet Bakker.” Dat komt volgens de kleinkunstkenner vooral door de film uit de jaren tachtig, met Danny de Munk in de hoofdrol. „Danny was zo goed, dat sindsdien iedereen denkt dat Ciske de Rat echt bestaan heeft. Ik was acht jaar oud toen de film uitkwam. Nog steeds ken ik de tekst van het lied Ik Voel Me Zo Verdomd Alleen uit mijn hoofd.”

De film uit de jaren tachtig was een keerpunt voor de geschiedenis van Ciske. Ineens kwam het verhaal tot leven. Dat kwam volgens Bartels vooral omdat het innemende mannetje in plaats van de onderwijzer centraal werd gesteld. „Nog steeds zorgt die verfilming voor puur jeugdsentiment.”

Wandeltocht

De wandeltocht van Bartels voert lang het huisje van tante Jans, het café van moeder en uiteraard het huis waar Cis woonde. Van alles zijn er twee plekken want in de jaren vijftig werd er ook al een film over Ciske uitgebracht. „Die film uit 1955 heb ik een paar keer bekeken. Van de beelden heb ik een paar stills gemaakt en daarmee ben ik de stad ingegaan om uit te zoeken welke panden er in de film gebruikt werden. In de film uit de jaren vijftig zijn dat vooral plekken in de oude binnenstad; in de jaren tachtig speelde het verhaal zich af in de Czaar Peterbuurt.

Verder komt de tocht langs het Krasnapolsky Hotel waar begin jaren tachtig de audities voor de film plaatsvonden; en langs het City-theater waar de film destijds in premiere ging. Ook wordt er gestopt bij de slager op de Utrechtsestraat waar restjes vlees werden gekocht. Bij alle locaties vertelt Bartels interessante weetjes. „Ik vertel over zijn moeder die hem in het kolenhok stopte, waardoor je hem onmiddellijk vergeeft als-ie een appel jat.”

Bartels is geen onbekende. Hij organiseert ook wandelingen langs het Amsterdam van onder andere Ramses Shaffy, Wim Sonneveld en Annie M.G. Schmidt. „Ciske is gewoon cultuurgoed geworden. Wat ik het liefste nog zou achterhalen? De jongen die in 1955 de rol van Ciske speelde, die man zou ik graag eens ontmoeten. Die moet een interessant verhaal te vertellen hebben.”