BMW 5 sedan en Touring laten zich zien

Later deze maand maand is het zover. Dan introduceert BMW de nieuwe 5 Serie. De Duitsers stellen eerst de sedan voor. Op de 5 Touring is het nog een klein jaar wachten. Naast de traditionele sedan en stationwagon zal BMW tevens met een vervolger voor de 5 GT komen, al zou het concept van dat model wel eens kunnen wijzigen.