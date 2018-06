Kia produceert eigen achttrapsautomaat

143 PATENTEN

Geen automaat van ZF, maar een compleet eigen ontwikkeling, deze achttrapsautomaat voor voorwielaangedreven auto’s van Kia. Het merk heeft eerder al een automaat met acht versnellingen voor achterwielaangedreven auto’s ontwikkeld, maar om een dergelijke automaat voor voorwielaangedreven auto’s te maken had nogal wat voeten in aarde. Het voornaamste is plaatsgebrek, want de versnellingsbak mocht niet groter worden dan een zestrapsvariant. Het resultaat is deze nieuwe FWD 8AT, zoals de bak officieel heet. Het merk heeft tijdens de ontwikkeling gebruikgemaakt van 143 nieuwe patenten.

