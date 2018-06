Museum Boijmans krijgt herontdekte Guercino

Museum Boijmans van Beuningen Ⓒ Wikimedia

ROTTERDAM - Museum Boijmans van Beuningen in Rotterdam krijgt een zeer waardevol schilderij van de zeventiende-eeuwse Italiaanse kunstschilder Guercino in de collectie. Het komt van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier dat het zo'n 65 jaar geleden aanschafte voor omgerekend 140 euro. Het werk, David met het hoofd van Goliath, dateert van 1657 en is vermoedelijk enkele miljoenen waard.