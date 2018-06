Mysterie van de déjà vu opgehelderd

- Deze plek heb ik al een keer gezien. Zeker weten. Maar dat kan helemaal niet, want ik ben hier voor het eerst. - Voer je ook wel eens dit soort interne gesprekken met jezelf? Een déjà vu is een bekend fenomeen in de psychologie. Het lijkt erop alsof je je iets herinnert, wat eigenlijk niet kan.

Mini-conflict

Uit onderzoek van het team van de Britse wetenschapper Akira O’Connor blijkt dat er tijdens een déjà vu juist geen activiteit wordt gemeten in het gedeelte waar je geheugen zit, maar in het gedeelte van je hersenen waar conflicten worden opgelost. Je hersenen zouden tijdens een déjà vu dus een klein conflict hebben.

'Slapen'

Om dit onvoorspelbare fenomeen te onderzoeken, bedachten de wetenschappers een experiment, waarbij ze een déjà vu nabootsten bij participanten. Ze lieten een groep mensen een aantal woorden horen rond een bepaald thema. De woorden die ze hoorden waren 'bed', 'kussen', 'nacht' en 'droom'. Daarna vroegen de onderzoekers of de groep ook een woord met een 's' had gehoord. Het antwoord was nee. Toen ze vervolgens vroegen of ze het woord 'slapen' gehoord hadden, twijfelde de groep. De participanten konden zich niet herinneren dat ze het woord hadden gehoord, maar toch voelde het wel vertrouwd. Het gevoel van een déjà vu werd hierdoor opgeroepen.

Uit het onderzoek bleek dus dat je hersenen op zoek zijn naar een herinnering die er niet is, waardoor er verwarring in je hoofd ontstaat.