Imponerende dirndl

Paradepaardje is de nieuwe 1414 Demon. Deze glasvezelversterkte polyester boot met getrapte romp meet bijna 14 meter en kan worden uitgerust met een koppel Mercruiser benzinemotoren van elk 560 pk of een tweetal Volvo D6 diesels van elk 400pk. Met de laatste varen we vanaf Frauscher Marina in Port Adriano rond Palma de Mallorca. De centraal geplaatste tweepersoons stuurbank met wet bar wordt beschermd door een frameloos windscherm en wordt omringd door een grote U-bank met twee doorgangen naar het zwemplatform. De perfect geïsoleerde motoren gaan schuil onder een immens zonnebed, een voorziening die ook op het voordek kan worden gecreëerd.

Wij kunnen uitweiden over de sublieme vaareigenschappen, maar we beperken ons gemakshalve tot de nauwelijks merkbare overgang naar glijvaart bij ongeveer 10 knopen en de relatieve ’geruisloosheid’ bij vol vermogen. Want met name het bijzondere interieur verrast ons. Frauscher besteedde het ontwerp uit aan het gerenommeerde KISKA Design in Salzburg. Mede dankzij slimme kleurkeuzes en dito materiaalgebruik oogt de ruime eigenaarshut aanmerkelijk breder dan deze al is. Uiteraard voorziet deze ruimte in alle denkbare comfort en zelfs douchen doet niet onder voor de thuissituatie.

9,0

Comfort & ruimte: ****

Afwerking: *****

Ergonomie: *****

Vaareigenschappen: *****

Prijs/kwaliteit: ****

Lengte: 13,90 m.

Breedte: 3,80 m.

Diepgang: 1,20 m.

Gewicht: 10.000 kg

CE: categorie B

Prijs: vanaf 755.000 euro.

