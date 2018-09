Yoko Ono neemt zichzelf op de hak in exhibitie

De aflevering ui het vijfde seizoen van de animatieserie is een parodie op de Beatles geschiedenis. Daarin geniet Homers vriend Barney van een korte romance met een Japanse conceptueel kunstenares die het evenbeeld van Yoko Ono moest voorstellen.

Het 'Ono' karakter bestelt in de tekenfilm 'een pruim, die drijft in parfum en geserveerd wordt in een mannenhoed'. Dat exacte drankje is nu als kunstwerk te bewonderen in het Reykjavik Art Museum in IJsland.

Het werk werd gemaakt door kunstenaar Ragnar Kjartansson voor de exhibitie waarvan Yoko Ono zelf de curator is. De expositie YOKO ONO: ONE MORE STORY is nog tot 5 februari te bewonderen.