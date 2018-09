Remake van Knight Rider in aantocht

In de originele film uit 1982 vertolkt David Hasselhoff nog de hoofdrol van Michael Knight die met zijn pratende auto, KITT, misdaad bestrijdt. Volgens Variety is er een nieuwe digitale versie van de film in de maak die via een streamingdienst gelanceerd wordt.

Regisseur Justin Lin - die eerder al The Fast and the Furious 3-6 voor zijn rekening nam - zou de productie van de vernieuwde Knight Rider onder handen nemen. Over wie de hoofdrol zal gaan vervullen zijn nog geen onthullingen gedaan. De film zou ergens in 2017 uit moeten komen.