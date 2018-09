De Fairphone 2 is al een tijdje uit, maar de makers zijn nu begonnen met het verkopen van nieuwe onderdelen. De eerste daarvan is een nieuwe cover, maar later komt ook een nieuwe, betere camera beschikbaar.

