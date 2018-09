Hoe zien Le Mans-racers er in 2030 uit? Nou, zo!

De ontwerpwedstrijd Michelin Challenge Design 2017 is een samenwerking tussen Michelin (je verwacht het niet) en organisator van de race, Automobile Club de l’Ouest. Het thema was ‘Le Mans 2030: Design for the Win’, wat inhoudt dat deelnemers hun visie moesten geven op racewagens voor de toekomst.

Een vakjury heeft uit 1600 inzendingen uit 80 landen een aantal winnaars gekozen, die door Michelin worden uitgenodigd voor de aankomende autoshow in Detroit (8 – 22 januari). De maker van het allerbeste ontwerp bezoekt volgend jaar de 24 uur van Le Mans (17 en 18 juni). Niet eens met de jury? Roept u maar!

