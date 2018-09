Radiohead toch bij Glastonbury?

Op het terrein van de Worthy Farm, waar het festival al jaren wordt gehouden, werden donderdagochtend graancirkels zichtbaar. De vorm van de figuren leek overeen te komen met het iconische logo van Radiohead. Beelden van de BBC lieten zien hoe de zon opkwam boven het veld waarop de boze beer uit het Radiohead logo langzaam zichtbaar werd. Toch wilde de band nog niet reageren.

Tien jaar geleden stond Radiohead voor het eerst op het programma en de laatste officiële show op het festival was in 2003. "I zou dolgraag willen gaan. Ik ga elk jaar naar Glastonbury, het is mijn carnaval. Om nog eens gevraagd te worden er te spelen zou magisch zijn", verklaarde gitarist Ed O'Brien al eerder. De band kwam sinds 2003 wel meermalen opdagen om geheime shows weg te geven op het festival.