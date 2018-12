Mick Jagger zegt Stones-show Las Vegas af

De zanger kampt met een ontsteking aan zijn stembanden en moet op doktersadvies rust houden. Mick Jagger bood zijn excuses aan aan de Rolling Stones-fans die van alle uithoeken van de wereld naar Las Vegas vlogen.

"Het spijt me heel erg dat de show van woensdagavond niet door gaat. Ik heb erge last van een onsteking aan mijn strottenhoofd en stembanden", schrijft de zanger op Twitter. "Ik vind het heel vervelend voor iedereen die een kaartje heeft gekocht.

In een officiële verklaring laten de Stones weten dat er nog geen duidelijkheid is, maar dat het concert naar een andere dag verplaatst zal worden. Ook is het nog onzeker of het concert van zaterdag 22 oktober doorgaat.