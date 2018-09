The Next Boy/Girl Band naar Vietnam

In The Next Boy/Girl Band geven eerst 'looks & moves' de doorslag of kandidaten doorgaan; daarna wordt pas geluisterd of ze kunnen zingen. Ze vormen een jongens- en een meisjesband en in de finale wordt een winnaar bepaald.

In Nederland leidde de laatste uitzending tot commotie, omdat door een actie van John Ewbank, die namens platenmaatschappij Universal de meidenband selecteerde en klaarstoomde, de show anders verliep dan was aangekondigd. Kijkers hadden het gevoel voor niets te hebben gestemd (à 90 cent per bericht). SBS6 heeft inmiddels laten weten de boze stemmers te compenseren, waarbij Ewbank een deel van de kosten voor zijn rekening neemt.